Fim de semana marcado por megaoperação e nove ataques criminosos com bomba e incêndios

Nove ataques criminosos foram registrados no Ceará durante o fim de semana. Entre a manhã de sexta-feira (25) e o começo da madrugada desta segunda (28), cinco veículos foram incendiados, entre eles, dois coletivos. Houve, ainda ataque a uma creche pública no Interior e a uma estação da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). UM doa alvos também foi uma delegacia da Polícia Civil, onde explosivos foram arremessados.





Dois suspeitos de terem realizado o ataque na delegacia do 20º DP (Acaracuzinho), em Maracanaú, foram detidos pela Polícia Militar logo após o atentado. Eles foram encaminhados ao plantão da Delegacia Metropolitana de Maracanaú (DDM) e autuados em flagrante delito.





Na tarde deste domingo, a Polícia registrou duas ocorrências em Fortaleza. Equipes do Esquadrão Antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) foram mobilizadas, pela segunda vez, para averiguar a suspeita de colocação de explosivos na Ponte do bairro Bonsucesso. Após um isolamento completo da área e uma varredura, os policiais não encontraram artefato nenhum.





Já na segunda ocorrência, o ato criminoso foi concretizado. Bandidos incendiaram parcialmente um caminhão da companhia distribuidora de energia elétrica Enel. O ataque aconteceu na Rua João Correia Lima, no bairro Canindezinho, zona Sul da Capital, no Grande Bom Jardim. Ninguém foi preso.





Balanço





Ainda ontem (27), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou no seu site o resultado da “Operação Contra-Ataque” realizada entre a sexta-feira (25) e o domingo (27), quando um efetivo de 5.787 agentes de Segurança foi empregado em ações de saturação e blitze.





Quarenta e dois suspeitos foram detidos e 11 armas de fogo apreendidas, além de 4,3 quilos de drogas.





Participaram da operação os seguintes efetivos: Polícia Militar (4.020 policiais), Polícia Civil (570), Força Nacional de Segurança/FNS (406), Corpo de Bombeiros Militares (206), Polícia Rodoviária Federal (262), Agentes Penitenciários (152), Guardas Municipais de Fortaleza (120), Perícia Forense do Ceará/Pefoce (4), Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas/Ciopaer (39), Agência de Fiscalização de Fortaleza/Agefis (8).





Veja o resumo dos ataques criminosos no Ceará no fim de semana:





Dia 25 de janeiro/Sexta-feira (24º Dia de ataques)





1 – Van incendiada no bairro Dias Macedo (CAPITAL)





2 – Ônibus da empresa Via Metro incendiado na Av. 8 do Conjunto Jereissati (MARACANAÚ)





3 – Ônibus da empresa Siará Grande incendiado no bairro Jardim Jatobá (CAPITAL)





Dia 26 de janeiro/Sábado (25º Dia de ataques)





1 – Creche incendiada em Baturité (BATURITÉ)





2 – Arrombamento com incêndio em agência de tratamento da Cagece (MARACANAÚ)





3 – Veículo incendiado na Avenida Antônio Sales (CAPITAL)





Dia 27 de janeiro/Domingo (26º Dia de ataques)





1 – Ameaça de explosivos na Ponte do Bonsucesso/GATE acionado e nada encontrado (CAPITAL)





2 – Explosivos arremessados na delegacia do 20º DP/Acaracuzinho – não detonou (MARACANAÚ)





3 – Ataque com incêndio parcial de caminhão da Enel/Rua João Correia Lima/Canindezinho (CAPITAL).





