Homem invade shopping em Maracanaú e mata ex-companheira

Segundo testemunhas, o movimento era intenso no shopping na hora do crime.

Um homem invadiu o North Shopping em Maracanaú, na manhã desta terça-feira (15), assassinou a ex-companheira e, em seguida se matou. O caso aconteceu por volta de 10h30 e, segundo testemunhas, o movimento era intenso no shopping no momento do crime. Alighiery Oliveira trabalhava como terceirizado no 24º Distrito Policial e roubou uma arma na unidade para cometer o crime, segundo informações da Polícia Civil.





"Me escondi dentro de uma loja, foram uns três, quatro tiros e muitas pessoas fecharam as lojas. Depois de um tempo é que a gente saiu. O que a gente sabe é que ela é funcionária de uma loja do shopping e veio um homem matou ela e depois se matou", disse o motorista Carlos Rodrigues, que estava no shopping quando ocorreu o crime.





Policiais isolaram a área e estão no local.





O shopping disse, em nota, que presta o suporte necessário para o esclarecimento do fato. "O estabelecimento transmite sua solidariedade aos familiares dos envolvidos e reforça que seguirá prestando todo o suporte necessário aos entes das vítimas", diz o shopping, que manteve o funcionamento nesta terça. (DN)