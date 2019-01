TENENTE DO CORPO DE BOMBEIROS TEM ARMA E MOTOCICLETA ROUBADAS NO DISTRITO DE JAIBARAS

Na manhã desta sexta-feira, dia 25, por volta das 07:00h, nas proximidades da entrada da localidade do Setor 1, no distrito de Jaibaras, dois indivíduos armados de revólver em uma motocicleta, abordaram um Tenente do Corpo de Bombeiros, que transitava em uma motocicleta sentido Sobral. Os assaltantes tomaram a arma do Tenente, um revólver calibre 30 e a motocicleta Honda Bros de cor verde e placa OSD-2765.





Logo após o roubo, os criminosos fugiram em rumo ignorado.





Quem souber informações do paradeiro da moto, ligar para o telefone da Polícia (190). O sigilo das informações é 100% garantido.





Fonte: Sobral 24 horas