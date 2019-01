JOVEM É EXECUTADO A BALA EM SOBRAL!

Por volta das 06:00h da manhã desta quinta-feira (10), foi registra um crime de morte na rua Antônio Félix Ibiapina, bairro Junco, nas proximidades da Gruta.

A vítima, identificada como Ítalo, residia no bairro Padre Palhano, transitava em uma motocicleta Honda Biz, quando foi alvejada com vários tiros na cabeça. O jovem faleceu no local.

Vítima

Segundo informações de testemunhas, os autores do crime foram dois homens que ocupavam duas motocicletas. Os criminosos fugiram logo após o crime.

Uma Equipe da Perícia realizou os trabalhos periciais e recolheu o corpo para ser necropsiado no IML.

Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar a motivação e a autoria do homicídio.

Este é o segundo homicídio registrado em 2019.

