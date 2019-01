LUTO NO FUTEBOL: 5 JOGADORES MORREM EM GRAVE ACIDENTE

O acidente que ocorreu no último sábado deixou mais triste o mundo dos esportes.

Um grave acidente tirou a vida de cinco jovens que voltavam para casa logo após terem sido aprovados nos testes das categorias de base do Unión Comercio, clube do Peru.





O caso aconteceu no último sábado (19), em uma estrada no Peru na rota que liga as cidades Moyobamba-Tarapoto, e além dos cinco jovens, o motorista do veículo faleceu e outro adolescente ficou ferido; jovens iam integrar as categorias sub-13, sub-15 e sub-17 do Unión Comercio.





O veículo em que eles viajavam se chocou de frente com um ônibus.





O jovem jogador que sobreviveu esta internado em um hospital local.





Pelas redes sociais, a Federação Peruana de Futebol (FPF) e o clube Unión Comercio prestaram condolências aos meninos e suas respectivas famílias.





(Maetips)