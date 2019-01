Medicina UNINTA: MEC autoriza mais 45 vagas para processo seletivo 2019.1

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a abertura de 45 novas vagas para o Processo Seletivo 2019.1 da graduação de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA). Com a novidade, a seleção, que recebe inscrições até o próximo dia 22 de janeiro, agora terá 150 vagas disponíveis para o melhor curso de Medicina do país.





A decisão é resultado do reconhecimento com a nota máxima do MEC, obtido em dezembro de 2018. Com a abertura das novas vagas, os candidatos que já estão inscritos no processo estão concorrendo automaticamente sem a necessidade de uma nova inscrição.





Aqueles que ainda estão aguardando o resultado do ENEM 2018, previsto para ser divulgado no dia 18 de janeiro, de acordo com informação do MEC, podem realizar sua inscrição no processo seletivo sem preencher o campo da nota e atualizar somente após a sua divulgação. Essa medida é uma forma de garantir a conclusão das inscrições, que devem estar com o boleto compensado até o dia 22 de janeiro para serem validadas.





Inscreva-se totalmente online no site uninta.edu.br/vestibulares





Medicina com Nota Máxima





Com o reconhecimento do MEC, que utiliza como eixos de avaliação a organização didático-pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura do curso, onde são considerados diversos critérios individuais para composição de nota, o UNINTA está entre as 12 instituições públicas e privadas do Brasil que possuem a nota máxima.