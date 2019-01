Medicina UNINTA: últimas horas para a inscrição no processo seletivo 2019.1

Com oferta de 150 vagas e o início das aulas programado para o dia 4 de fevereiro, o Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que o período para inscrições no Processo Seletivo de Medicina 2019.1 se encerra nesta terça-feira, dia 22 de janeiro.





A seleção será feita unicamente pelo aproveitamento da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e o candidato poderá utilizar sua melhor nota entre as edições de 2016, 2017 ou 2018. As inscrições devem ser realizadas totalmente online no site uninta.edu.br/vestibulares e dúvidas podem ser tiradas via WhatsApp - 88 99795.3344, facebook (https://www.facebook.com/unintaoficial/) e Instagram (@unintaoficial)









Medicina com Nota Máxima