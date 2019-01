MOTOCICLISTA MORRE APÓS BATER A MOTO CONTRA UM POSTE EM UBAJARA

Um homem de 34 anos morreu depois de perder o controle da moto que guiava e chocar-se contra um poste de iluminação na noite desta sexta (25), na zona rural de Ubajara.





O acidente aconteceu por volta das 20h00 na localidade conhecida como “Sitio Barra”, na zona rural do município. A vítima foi identificada como Antônio Paiva Vieira, que não resistiu ao impacto e morreu no local do acidente.





Policiais do Destacamento de Ubajara estão no local aguardando a chegada da equipe da Perícia e Rabecão que farão a remoção do corpo ao IML de Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)