Na noite desta segunda-feira, dia 28, foi registrado um capotamento de veículo no bairro Junco, em Sobral.





Uma mulher conduzia um veículo Renault Kwid, quando perdeu o controle do veículo e capotou. Felizmente, houve apenas danos materiais.





Uma equipe da Guarda Municipal esteve no local, organizando o tráfego até a retirada do veículo da via pública.





(Sobral 24 horas)