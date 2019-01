Novos titulares da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros do Ceará e da Polícia Civil são definidos

Os novos titulares da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) são definidos pelo governador Camilo Santana, em conjunto com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa. Assumem as instituições, respectivamente, o Cel PM Alexandre Ávila de Vasconcelos; o Cel BM Luís Eduardo Soares de Holanda; e o delegado Marcus Vinícius Sabóia Rattacaso.

Marcus Vinicius Sabóia Rattacaso





Ingressou na Polícia Militar do Ceará (PMCE) em 1989. É bacharel em direito, administração e administração pública e possui especialização em segurança pública. Atuou como gerente Geral de Segurança da Vila Pan-Americana nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro de 2007, pela Força Nacional; coordenou a Segurança Institucional da Casa Militar do Governo do Ceará entre 2007 e 2008; coordenou a Segurança Orgânica do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) de 2009 a 2010. Foi comandante do Batalhão de Polícia de Choque da PMCE de 2011 até início de 2017. Antes de assumir o comando da PMCE, foi secretário adjunto da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), de 2017 a 2018. Foi instrutor da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) nas áreas de Direitos Humanos, Técnica Policial e Planejamento Operacional de Segurança Pública. Foi instrutor do módulo de Técnicas de Abordagem Policial no Curso de Direitos Humanos aplicados à Atividade Policial nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul; instrutor do curso Internacional de DDHH y DHI para a Polícia Federal Preventiva do México. Possui diversos cursos de aperfeiçoamento policial, tendo concluído cursos no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e, em nível internacional, participou de cursos e encontros no México, Colômbia, Peru e Estados Unidos.

Alexandre Ávila de Vasconcelos

Coronel Comandante Geral da Polícia Militar do Ceará





O coronel Luís Eduardo Soares de Holanda tem 30 anos de serviço no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. É mestrando em Segurança da Aviação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica em parceria com a Universidade Federal do Ceará (ITA/UFC), especialista em Políticas Públicas pela Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (Fametro) e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e em Segurança Pública pela antiga Academia de Polícia Militar General Edgard Facó (APMGEF). Até assumir o comando do Corpo de Bombeiros estava na função de Coordenador de Atividades Técnicas do CBMCE. Antes havia sido pregoeiro do Estado e piloto da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Atuou como instrutor nos cursos Superior, de Aperfeiçoamento e de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Ceará.

Luís Eduardo Soares de Holanda

Coronel Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará





É formado em Engenharia Elétrica e Direito com especialização em Polícia Comunitária. Delegado de Polícia Civil de 3ª Classe, já atuou nos 2º e 9º Distritos Policiais, além da Delegacia especializada de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas e do Departamento de Inteligência Policial. Antes de assumir como titular da Polícia Civil, foi delegado geral adjunto da instituição entre 2013 e 2018. Anteriormente, exerceu suas funções na Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) e na Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Possui vasta experiência na área de inteligência, tendo inclusive participado do grupo formado pela Senasp/MJ que escreveu e revisou a Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública. É instrutor e consultor da Senasp nas questões atinentes ao tema inteligência de segurança pública. Por seu reconhecimento profissional foi agraciado com comendas da Marinha do Brasil, Ministério Público Militar da União, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Aesp e Pefoce.





Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Ceará