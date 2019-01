CARLOS RONER FIRMA PARCERIA COM A EMPRESA TECBAN E COREAÚ TERÁ TERMINAIS DO BANCO 24 HORAS

A Prefeitura de Coreaú, por meio da Secretaria de Gestão, firmou uma parceria com empresa TecBan, no último mês de dezembro, para a instalação de 02(dois) terminais do Banco24Horas.





"Estamos confiantes que este início de ano a população de Coreaú possa começar novamente a desfrutar dos serviços da rede de autoatendimento bancário que vai funciona 24 horas por dia, sete dias por semana", afirmou Carlos Roner. O órgão assinou um contrato com a empresa responsável pela rede bancaria para a instalação de dois caixas eletrônicos no prédio anexo da Secretaria de Agricultura, na Sede do Município.





O Banco24Horas oferecerá a possibilidade de realizar operações financeiras com vários bancos, como Itaú, HSBC, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, entre outros, em um único ponto de atendimento. A iniciativa visa promover a comodidade e facilidade à população e todas as pessoas que por ventura estejam de passagem ou visitando nossa cidade.