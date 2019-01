POLÍCIA CIVIL DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM AÇÃO!

Uma ação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nessa quarta-feira (23), resultou na prisão de dois envolvidos com o tráfico de drogas na região da famosa localidade Turística de Vila de Jericoacoara.





Os suspeitos estavam sendo monitorados e contra estes constava mandados de prisão preventiva por envolvimento no tráfico da substância entorpecente conhecida como "ecstasy". Durante a prisão, um dos suspeitos (Milena de Sousa Ferreira) resistiu a prisão, danificou o próprio aparelho de telefonia celular apreendido para impossibilitar a análise do mesmo no processo, agrediu um dos policiais, incitou uma adolescente grávida a tentar impedir a ação da polícia e ameaçou a equipe que realizou sua prisão. Diante dos fatos a citada pessoa também foi autuada em flagrante delito pelos crimes de Resistência, Fraude Processual, Lesão Corporal, Corrupção de Menores e Ameaça.





O trabalho policial aconteceu a partir de denúncias feitas à Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara sobre um crime de Estupro e uma intensa movimentação para o tráfico de drogas em um imóvel situado na Vila de Jericoacoara, no qual, após diligências, logrou-se êxito em apreender aproximadamente 465 comprimidos da droga conhecida como 'Ecstasy'.





Na oportunidade da apreensão das drogas e dos valores em dinheiro, os envolvidos evadiram-se do local e não foram presos em flagrante, tendo sido representado pelas suas prisões preventivas.





Vale dizer que um dos envolvidos na traficância de drogas objeto da prisão realizada na data de hoje (23/01/2019), era o último dos apontados no atentado no qual criminosos incendiaram um ônibus do transporte escolar municipal na data de 05/01/2018 Vila de Jericoacoara, que ainda estava em liberdade.





Foram presos: Sheldo Michel do Nascimento Diniz, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, organização criminosa e incêndio; e, Milena de Sousa Ferreira, com antecedentes por tráfico de drogas. Os dois foram levados para a Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, onde ficarão à disposição da Justiça.