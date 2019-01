POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Na data de 11/10/2018, uma servidora pública de Campo Maior/PI foi vítima de roubo, onde o criminoso a sequestrou e levou seu Corolla, liberando-a na estrada de Jatobá.





Cerca de um mês depois, o veículo foi recuperado na cidade de Sobral-CE, em poder de um receptador. No decorrer das investigações, ficou demonstrado que o receptador preso em poder do veículo não era o autor do roubo, o que obrigou a continuação das investigações. Quado então ficou comprovada a autoria do roubo, onde foi identificado Ricardo Ferreira Viana, natural de Sobral.





O que mais chamou a atenção da polícia foi que Ricardo estava cumprindo pena por roubo a um Corolla na cidade de Floriano PI, e praticou o crime na cidade de Campo Maior PI, no dia em que saiu temporariamente da unidade prisional Major César, em razão do dia das crianças.





Após a conclusão do inquérito, foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor de Ricardo, e quando este tomou conhecimento do mandado fugiu da Major César no sábado, 12/01/2019. Na data de hoje (16), a DINT/SSP e a Policia Civil de Campo Maior/PI, com apoio dos investigadores da Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral/CE, deram cumprimento ao mandado de prisão e de recaptura contra Ricardo, prendendo-o na cidade de Sobral, precisamente na rua Princesa Isabel, bairro Parque Silvana.





(Sobral 24 horas)