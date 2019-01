POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

No último dia 16/01/2019 (quarta-feira), Inspetores da Delegacia Municipal de Sobral, após investigações, encontraram no bairro Dom José, uma casa abandonada que servia de apoio para usuários de drogas e ladrões da região.





No local, fora encontrada uma motocicleta Honda/CG 150 Titan KS 2006 Preta, que foi roubada no dia 02/01/2019, possivelmente para ser utilizada em outros roubos e nos ataques realizados contra a cidade de Sobral, haja vista que no local foi encontrado um galão de gasolina.





A motocicleta foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, sendo o seu proprietário já informado sobre a recuperação, sendo iniciados os trâmites burocráticos para a sua devida restituição.





As investigações continuam na busca de prender todos os envolvidos.





