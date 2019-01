POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Inspetores da Polícia Civil da Delegacia Municipal de Sobral, recuperaram na manhã de hoje (28), um celular Samsung Galaxy J7 Prime, que havia sido roubado no dia 15 de outubro de 2018. Após um levantamento feito pela equipe de investigação, os Inspetores chegaram até Marcelino de Sousa Oliveira, 32 anos, natural de Sobral, que estava na posse do aparelho. Os Polícias Civis conduziram o suspeito até a delegacia, onde foi feito o procedimento por receptação, e entraram em contato com a vítima que já compareceu à Delegacia e teve seu aparelho restituído pelo Delegado Plantonista, que realizou o procedimento.





(Sobral 24 horas)