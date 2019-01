POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO

O Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral, cumpriu na tarde de hoje, 23 de janeiro de 2019, por volta das 16:10 hs, mandado de prisão preventiva em desfavor de Manuel Teixeira Costa, Alcunha "Tizil", 30 anos, natural de Sobral. O mandado foi cumprido no Bairro Terrenos Novos. O acusado é um dos suspeitos de participar do homicídio que vitimou Francisco Leonardo Melo Vasconcelos, morto no dia 29 de julho de 2018, no açude Mucambinho, no Bairro Terrenos Novos/Caiçara.





Manuel Teixeira já se encontra recolhido na penitenciária e está à disposição do Poder Judiciário.





(Sobral 24 horas)