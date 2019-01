POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL REALIZA MAIS UMA PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

A Polícia Civil de Sobral, através do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas, intensificando seus trabalhos no combate a venda de droga na região, prendeu mais um indivíduo comercializando droga. Desta vez, foi no dia 24 de janeiro deste ano, na avenida Humberto Lopes, onde o serviço de inteligência da Polícia Civil já havia levantado informações de que naquela região havia comércio de drogas e na manhã daquele dia, os policiais do Núcleo de Drogas, foram averiguar, quando se depararam com FRANCISCO WESLEY OLIVEIRA LIMA, 24 anos, natural de Sobral, que, ao perceber a aproximação dos agentes da Polícia Civil, tentou se evadir, mas foi logo alcançado. Com o apoio de policiais da Delegacia Municipal e do Núcleo de Homicídios, as diligências resultaram na apreensão de 30 papelotes de cocaína e 6 trouxinhas de maconha, uma balança de precisão, uma motocicleta de placa HCD-6350. Além da droga, estava na casa do acusado, um galão com cinco litros de gasolina, o que pode indicar sua participação nos atentados ocorridos nos últimos tempos no estado.





A Polícia Civil de Sobral tem intensificado suas ações contra o tráfico de drogas na região e se une a toda a população contra esse mal que tem destruído as nossas famílias. Todos podem ajudar através do telefone whatsapp (88) 99670-6656 com denúncias, ficando em total sigilo toda e qualquer informação.





(Sobral 24 horas)