POLÍCIA CIVIL FECHA DEPÓSITO CLANDESTINO E PRENDE SUSPEITO EM BATURITÉ; 500 MUNIÇÕES FORAM APREENDIDAS

Policiais civis realizaram grande apreensão de munições e objetos ilegais.

Equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizou ação no município de Baturité (a 99 km de Fortaleza) e fechou um depósito clandestino de munições). Foram apreendidos vários calibres, chumbo, pólvora, fogos de artifício, espoleta e embalagens de cigarro. Um homem identificado como Valmir França da Silva, 56, foi preso.





Os investigadores chegaram até o depósito após investigações iniciadas em Quixadá. As informações coletadas levaram a um imóvel de Baturité, situado no caminho que liga à Capistrano, município vizinho.





Valmir foi autuado em flagrante por posse e comercialização de armas de fogo e munição e armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente.





Objetos apreendidos pelos policiais:





- 100 munições de calibre 12;

- 73 munições de calibre 20;

- 300 de calibre 22 e 75 de calibre 28;

- 39 recipientes plásticos e 34 de metal para espoletas;

- 61 sacos contendo chumbo e mais 8 kg do mesmo material, dos números 2, 3, 3T, 4, 6, 7 e 8;

- Vasta quantidade de pólvora, mais de 500 caixas fogos de artifício de tipos variados;

- Estojos vazios de metal calibres 9.1, 12, 20, 28 e 32;

114 carteiras de cigarro.