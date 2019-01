Polícia Civil incinera meia tonelada de drogas em Aquiraz

Foram destruídos entorpecentes como cocaína, crack, maconha, além de comprimidos e substâncias variadas tais como loló, mineíta e lidocaína.





A Polícia Civil incinerou 500 quilos de drogas em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta sexta-feira (25). Uma empresa especializada em fabricação de cerâmicas cedeu os fornos para a incineração. Os entorpecentes foram apreendidos em operações policiais realizadas entre os anos de 2011 e 2018.





Foram destruídos cocaína, crack, maconha, além de diversos comprimidos e substâncias variadas tais como loló, mineíta e lidocaína.





Estiveram presentes, além de diretores e policiais civis da delegacia especializada, representantes do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e da Vigilância Sanitária.





(Diário do Nordeste)