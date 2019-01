Polícia Civil prende homem suspeito de incendiar 10 veículos

Após uma investigação intensa, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Morada Nova, conseguiu identificar e prender um dos indivíduos responsáveis pelo incêndio que causou a destruição de nove ônibus escolares e um caminhão. As ações delituosas ocorreram no pátio do Departamento Municipal de Trânsito, na última sexta-feira (04).





Logo após o ato criminoso que resultou no incêndio dos veículos, os investigadores passaram a ouvir testemunhas e levantar características físicas dos suspeitos, além de consultar imagens de câmeras de segurança. Na manhã dessa segunda-feira, os policiais receberam informações sobre possíveis envolvidos. A equipe foi até ao endereço informado e conversou com algumas pessoas, que repassaram que um homem com queimaduras espalhadas pelo corpo estaria escondido.





Os agentes de segurança foram até a localidade de Aroeira e localizaram Felipe Bezerra da Silva (21), sem antecedentes criminais. O homem apresentava queimaduras provocadas pelas ações delituosas da última sexta-feira. Diante dos fatos, os policiais prenderam o homem e o conduziram para a Delegacia Municipal de Morada Nova, onde foi autuado por crimes contra a segurança dos meios de comunicação, transporte e outros serviços públicos, além de organização criminosa, incêndio e dano qualificado.





(Polícia Civil Ceará)