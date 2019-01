POLÍCIA INTERDITA ABATEDOURO CLANDESTINO DE AVES EM SOBRAL

No último dia 16/01/2019 (quarta-feira), Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral em conjunto com o Batalhão de Policia Militar Ambiental, Guarda Municipal, Fiscais do Serviço de Inspeção Municipal e Adragri, cumpriram Mandado de Busca e Apreensão em local onde ocorria abate clandestino de aves no bairro Cohab II, Sobral/CE.





No local, os agentes encontraram uma série de irregularidades, dentre as quais cabe destacar cerca de 1500 (um mil e quinhentas) aves vivas, em condições degradantes, estando o estabelecimento totalmente insalubre, ou seja, sem a mínima higienização, podendo causar sérios riscos à saúde do consumidor.





Todas as aves foram apreendidas e o local devidamente interditado.





Dentro do estabelecimento havia funcionários que depois de identificados, foram levados para Delegacia de Sobral, para prestar os devidos esclarecimentos para autoridade policial.





"A Policia Civil de Sobral está integrada com outros órgãos de segurança e fiscalização, sempre à disposição de zelar pela segurança e saúde do povo Sobralense". Disse um policial civil que participou da operação.





(Sobral 24 horas)