POLÍCIA MILITAR DE FORQUILHA RECUPERA CARRO ROUBADO EM ARACATIAÇU

No início da tarde desta terça-feira (22), por volta das 13:30h, no bairro Cidade dos Anjos, Policiais Militares da cidade de Forquilha, recuperaram um veículo tomado de assalto na tarde do último domingo (20), em uma fazenda próximo ao distrito de Aracatiaçu.





Um homem, que é foragido da cadeia pública de Forquilha, foi preso em flagrante com o veículo roubado. O acusado foi identificado como Francisco Ismael Lopes Oliveira.





A ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos legais.





Os Policiais que participaram da operação foram: Sargento Edson, Sargento Lourenço, Cabo Maciel, Soldado Oliveira e Soldado Hanry.