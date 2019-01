POLICIAIS CIVIS DO NÚCLEO DE HOMICÍDIOS DE SOBRAL REALIZAM MAIS UMA PRISÃO

Na data de hoje (8), Polícias Civis do Núcleo de Homicídios de Sobral, cumpriram mais um mandado de prisão (busca e apreensão de menor) em desfavor de uma adolescente de apenas 15 anos de idade. A menor infratora é suspeita de ter assassinado com dois tiros a vítima de nome Evandro da Silva Lima, que residia no bairro Sumaré. O crime foi registrado no mês de novembro de 2018.





Os Investigadores do Núcleo de Homicídios realizaram um excelente trabalho de investigação, chegando até a autora do bárbaro crime.





A adolescente foi encaminha ao Núcleo Zequinha Parente, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.





(Sobral 24 horas)