POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO EM SOBRAL!

No final da noite do último sábado (12/01), a Equipe da Viatura RAIO 070, verificou uma denúncia de tráfico de drogas na Rua Francisquinha Frota, no bairro Dom José.





Ao chegar no local, os policiais militares confirmaram a denúncia e realizaram apreensão de algumas gramas de Maconha e Crack, além de uma certa quantia em dinheiro.





Flávio Henrique da Silva Fialho, 30 anos, foi preso e conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral.





Ao sair da Delegacia, já na madrugada do domingo (13/01), a Equipe da Viatura RAIO 070, foi acionada via Ciops para uma tentativa de assalto nas proximidades da Praça do Patrocínio.





Os policiais de pose das características dos suspeitos, conseguiu visualiza-los nas proximidades do Parque Mucambinho, onde empreenderam fuga pelo matagal, abandonando uma motocicleta com queixa de roubo, que foi recuperada e apresentada na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190