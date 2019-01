POLICIAIS MILITARES DE SOBRAL PRENDEM INDIVÍDUO JOGANDO DROGAS DENTRO DO PRESÍDIO

Na madrugada desta segunda-feira (14), Policiais Militares do BPGEP (Sentinelas da PIRS) visualizaram dois veículos suspeitos (Corsa e um Fiat Siena prata) no entorno da penitenciária e acionaram a CIOPS, solicitando apoio. Várias viaturas compareceram no local da ocorrência, os PMs conseguiram efetuar a prisão de um indivíduo identificado como Mailson Sousa Costa, que foi flagrado com 1,5 KG de maconha e um estilingue.





Os outros elementos que estavam dando apoio na ação criminosa, fugiram.





Mailson foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas.





Fonte: Sobral 24 horas