Policial federal é afastado após furar bloqueio para tirar foto com Bolsonaro

Um policial federal foi afastado da sua atividade e será submetido a investigação disciplinar após furar o bloqueio de segurança de Jair Bolsonaro para tentar tirar uma foto com o presidente eleito. De acordo com memorando da Polícia Federal, o incidente, considerado grave, aconteceu ontem, dia 30, na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência.





O memorando explica que no domingo havia uma concentração grande de policiais que fazem a segurança do presidente eleito em uma reunião do Torto e que no encontro seria tirada uma foto dos policiais com o presidente eleito, textualmente descrito como "a autoridade protegida".

Um policial que não faz parte da equipe conseguiu entrar na residência e tentou tirar fotos com o presidente eleito.