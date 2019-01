Prefeitura de Sobral inaugura escola de tempo integral no Residencial Nova Caiçara nesta segunda-feira (21/01)

A Prefeitura de Sobral inaugura, nesta segunda-feira (21/01), às 19 horas, a Escola Professor Edgar Linhares Lima de Ensino Fundamental, localizada no Residencial Nova Caiçara. Com capacidade para atender 540 estudantes em tempo integral, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, esta é a 5ª escola de tempo integral entregue à população sobralense, na qual os estudantes entram às 7h e têm aulas até às 16h, com direito a três refeições, incluindo almoço.





A escola é a maior unidade da rede pública municipal com área total construída de 3.906,08 m², distribuídos em três pavimentos, com acesso por escadas e dois elevadores. O novo equipamento conta com 12 salas de aula, biblioteca, dois laboratórios de Informática, laboratório de Ciências, Laboratório de Matemática, quadra poliesportiva coberta (com vestiários), sala do grêmio, auditório com capacidade para 120 pessoas, bloco administrativo com diretoria, secretaria, sala de professores e coordenação pedagógica, refeitório e cozinha. As salas serão temáticas, ou seja, quem troca de sala são os alunos, não os professores.





O investimento para a construção do equipamento foi de R$ 8,2 milhões, com recursos dos Governos Federal e Municipal. Nas escolas de tempo integral os estudantes têm carga horária ampliada nas disciplinas da base comum (Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Inglês), além de disciplinas diferenciadas como, Projeto de Vida, Protagonismo Juvenil, Introdução à Pesquisa, Formação Humana e Práticas Experimentais nos Laboratórios, disciplinas eletivas e diversos clubes juvenis de acordo com o interesse do aluno, como xadrez, handball, clube de convivência, entre outros.





Matrículas





As matrículas dos estudantes estão sendo realizadas no Centro de Educação Infantil Professor Miguel Jocélio Alves da Silva. Os pais ou responsáveis dos alunos devem apresentar a seguinte documentação: duas fotos 3x4 e cópias da certidão de nascimento do estudante, do cartão de vacinação, do cartão do SUS e do Bolsa Família, do comprovante de residência, do RG e CPF da mãe ou responsável.





Homenagem





Natural de Santa Quitéria, Edgar Linhares Lima sempre militou na educação, como professor e depois como formulador de políticas públicas. O educador foi um importante personagem que auxiliou o município de Sobral na reformulação da sua política de educação.





O especialista em leitura desenhou e implementou a metodologia utilizada na primeira avaliação externa de aprendizagem aplicada nas escolas municipais de Sobral, no ano de 2000, e também foi responsável pela definição e implementação do novo método de ensino na rede municipal, com foco na leitura e escrita. Edgar Linhares também foi um dos coordenadores do que veio a ser embrião do Programa de Alfabetização na Idade Certa, transformando a história da educação de Sobral e de todo o Ceará.