Prefeitura de Sobral inaugura escola no distrito de Bonfim nesta terça-feira, dia 29

O prefeito Ivo Gomes entrega para a população do distrito do Bonfim, no dia 29 de janeiro, às 19h, a Escola Professora Elda Cavalcante Lima, no distrito de Bonfim. Essa é a sexta Escola da Rede Municipal de Ensino, que atenderá a 116 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em tempo integral.





A Escola Professora Elda Cavalcante conta com 6 salas de aula; biblioteca; laboratórios de Matemática, Física, Biologia, Química e Informática; sala de vídeo; cantina; refeitório; pátio coberto; quadra poliesportiva coberta; anfiteatro, sala de professores, sala da coordenação, diretoria, entre outros, totalizando mais de 3.428 m² de área construída. Foram investidos mais de R$ 4,5 milhões na construção do Colégio do distrito do Bonfim, em recursos do Governo Federal (R$ 3,13 milhões) e do Tesouro Municipal (R$ 1,37 milhões).





Nas escolas de tempo integral, os estudantes têm carga horária ampliada nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, além de disciplinas diferenciadas como Projeto de Vida, Protagonismo Juvenil, Introdução à Pesquisa, Formação Humana e Práticas Experimentais nos laboratórios.





MAIS INFRAESTRUTURA





Já foram inaugurada e entregues para a população de Sobral da sede e distritos as Escola Edgar Linhares, no Residencial Nova Caiçara e Escolas de Tempo Integral nos bairros Monsenhor Aloísio e Cohab III e nos distritos de Aracatiaçu e Caracará. Estão em construção mais 7 Colégios de Tempo Integral nos distritos de Jaibaras, Jordão, Rafael Arruda, Aprazível, Patriarca, Taperuaba e Patos.