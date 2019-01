Prefeitura de Sobral oferta 700 vagas em cursos de Inglês, Espanhol, Informática e Libras

São oferecidas 700 vagas e as inscrições serão realizadas de 07 a 18 de janeiro, exclusivamente, pela internet, por meio do preenchimento de formulário eletrônico no endereço selecao.sobral.ce.gov.br . Os interessados devem ter idade mínima de 11 anos de idade. Serão isentos da taxa de inscrição e mensalidade os estudantes das escolas municipais e estaduais localizadas em Sobral. A renovação de matrícula dos alunos veteranos será realizada de 02 a 18 de janeiro. Também são oferecidas 50 vagas nos cursos de Inglês e Libras para os servidores e professores da rede pública de ensino de Sobral. O resultado final será divulgado no dia 31 de janeiro, por meio do blog da Secretaria da Educação de Sobral.