PRF recupera em Sobral/CE Toyota corolla roubado em Mossoró/RN

Por volta das 9h30 deste dia 3 de janeiro, equipe da PRF em ronda no km 228 da BR 222 em Sobral, próximo trevo de saída para Tianguá, foi avistado uma Toyota Corolla cor prata de placas QGJ7224, como o veículo tinha placa de outra unidade da federação, veículo foi acompanhado e somente na área urbana de Sobral/CE, à Av. Dom José o foi abordado. Após verificação rápida foi identificado algumas contradições e detalhes que chamaram a atenção dos policiais. Levado até a a unidade da PRF o veículo foi detalhadamente verificado e descobriu-se que a placa real para o veículo seria QGM5194, roubado em Mossoró/RN no dia 15/11/2018. O condutor apresentou DUT do veículo que também foi constatado falso. Informou que adquiriu o veículo por um site de compra e vendas pela internet muito conhecido.





Condutor, veículo e documentos foram encaminhados para PJC de Sobral para providências cabíveis .