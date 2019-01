PSL LANÇA MAJOR OLÍMPIO PARA PRESIDIR SENADO

Presidente do partido, Luciano Bivar, fez anúncio oficial após reunião da bancada no Congresso. Senador eleito, Major Olimpio disse que, à frente do Senado, buscará aprovação de medidas do novo governo.





Após reunião com parte da bancada do PSL no Congresso, o presidente nacional do partido, deputado federal eleito Luciano Bivar (PE), anunciou nesta quinta-feira (3) oficialmente o lançamento da pré-candidatura do senador eleito Major Olimpio (SP) à Presidência do Senado.





Para a pré-candidatura virar candidatura de fato precisa ser registrada na Secretaria-Geral da Mesa, o que geralmente ocorre na véspera ou no dia da eleição, marcada para 1º de fevereiro.





“Hoje, na nossa reunião, o partido entendeu que o Major Olimpio é o nosso candidato ao Senado Federal”, disse Bivar.





Olimpio afirmou que foi convidado formalmente por Bivar durante a posse do presidente da República, Jair Bolsonaro, na terça-feira (1º), e que tinha ficado de “amadurecer” a ideia. Ele chegou a divulgar um vídeo na quarta dizendo que aceitava a indicação, mas ainda não havia tido o anúncio oficial.





O senador eleito disse que, a princípio, a ideia do PSL era integrar uma união de partidos em torno de um candidato de outra legenda, mas que o partido decidiu lançar uma candidatura própria.





“Até então, todos sabem que a minha articulação pelo PSL junto aos senadores era justamente na busca da união de candidaturas pré-colocadas, principalmente as candidaturas do Davi Alcolumbre [DEM-AP], do Tasso Jereissati [PSDB-CE], do Alvaro Dias [PODE-PR], do Esperidião Amin [PP-SC]. E, agora, com essa missão do partido, eu me coloco como mais uma dessas opções, prosseguindo nesse processo de agregação e de fortalecimento para termos uma candidatura sólida com chance de vitória para a Presidência do Senado”, disse o senador eleito.





Olimpio afirmou ainda que vai buscar apoio de outros partidos ao seu nome em prol da "governabilidade", a fim de aprovar as medidas propostas pelo novo governo, especialmente na área econômica.





Ele acredita que até o dia da eleição, em 1º de fevereiro, haverá um afunilamento no número de candidatos em torno de um nome de consenso. "Esse é o esforço [que faremos]. Tentamos construir governabilidade para o projeto do governo Bolsonaro dentro do Senado", disse.





Para Olimpio, o objetivo é conquistar o número suficiente de senadores para garantir a votação de emendas constitucionais, como a Reforma da Previdência, que precisa do aval de pelo menos 49 dos 81 parlamentares.





Ele admitiu que o nome do senador Renan Calheiros (MDB-AL), que também tem articulado a sua entrada na disputa, contando, inclusive, com a simpatia de senadores da oposição, tem "força significativa".





"Hoje, notadamente no meu entendimento, ele é o candidato mais forte colocado, mas tudo isso tem uma evolução. Temos 28 dias pela frente para construir uma candidatura com bastante solidez. O processo em relação à minha candidatura começa com a definição do partido", afirmou Olimpio.





Dos quatro senadores eleitos pelo PSL e que tomarão posse em fevereiro, além de Major Olimpio, estava presente à reunião apenas Soraya Thronicke (MS). Flávio Bolsonaro (RJ), filho do presidente da República, e a Juíza Selma Arruda (MT) não compareceram.





Também participaram do encontro 16 dos 52 deputados eleitos pelo PSL para a próxima legislatura pela sigla. Presente ao encontro, a deputada Bia Kicis (PRP-DF) já anunciou que pretende migrar para a legenda e extraoficialmente já tem sido contabilizada como integrante da bancada.





Fonte: G1

Foto: Fernanda Calgaro/G1