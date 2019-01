Reitor do UNINTA ganha homenagem no Beco do Cotovelo

No último sábado (12) o Magnífico Reitor do Centro Universitário Inta (UNINTA), Dr. Oscar Rodrigues Junior foi homenageado durante o programa Show do Ivan Frota pelos serviços prestados a cidade de Sobral e o time do Guarany. O evento aconteceu no Becco do Cotovelo e contou com presença de amigos, familiares e torcedores do bugre.





Na ocasião, também presente ao evento, o presidente da diretoria executiva do Guarany de Sobral, Mauro Fuzaro, afirmou a importância das contribuições realizadas pelo Dr Oscar Rodrigues. “Os sobralenses estão felizes com esse patrocínio. Os torcedores podem contar com um Guarany forte e diferente. Com muito esforço e união as vitórias também serão consequências desta dedicação”, colocou o dirigente esportivo ao falar sobre a inovadora parceria entre o UNINTA e o Cacique do Vale.





Já o Deputado Moses Rodrigues (MDB) parabenizou seu pai pela homenagem recebida e ressaltou a parceria da instituição de ensino e o clube de futebol. “Hoje o Guarany pode contar com um ônibus para deslocar os jogadores para as competições, algo que em 80 anos de história o time nunca teve acesso. Contamos também com um local de concentração e treinamento e seguimos na expectativa de novidades. Juntos e com a visão deste grande sobralense, eu tenho a certeza que voltaremos a elite dos campeonatos cearense e nacional”, afirmou.