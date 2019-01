Resultado do Sisu 2019 será divulgado nesta segunda

Sistema seleciona candidatos para vagas em universidades públicas. Alunos que não forem aprovados podem se inscrever em lista de espera.





As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram encerradas às 23h59 deste domingo (27), conforme previsto no edital. As listas de aprovados em primeira chamada nas universidades públicas participantes devem sair nesta segunda (28) no site http://sisu.mec.gov.br/.





Aqueles que forem selecionados devem verificar, junto à universidade em que foram aprovados, qual o local, o horário e os documentos necessários para a matrícula — que irá ocorrer de 30 de janeiro a 4 de fevereiro.





Neste primeiro semestre, serão oferecidas 235.461 vagas em 129 instituições de todo o país.









Veja o calendário das próximas etapas do Sisu:





1ª chamada: 28 de janeiro

Matrículas da 1ª chamada: 30 de janeiro a 4 de fevereiro

Inscrição na lista de espera: 28 de janeiro a 4 de fevereiro

Convocações de outras chamadas: a partir de 7 de fevereiro









Mudanças na lista de espera





Os alunos que não foram convocados na primeira lista podem se inscrever na lista de espera, entre os dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro. Mas, atenção: as regras de inscrição na lista de espera deste ano mudaram.





Até 2018, o candidato a uma vaga no ensino superior poderia escolher duas opções de curso e desistir da segunda opção para ficar na lista de espera da primeira.





Agora, haverá uma chamada regular e o estudante selecionado em uma das duas opções de curso desta chamada não poderá participar da lista de espera. Se ele não for selecionado, poderá ficar na lista de espera de apenas uma das suas opções de curso. As convocações de outras chamadas estão previstas para ocorrer a partir de 7 de fevereiro.





Segundo o MEC, a mudança na lista de espera é para permitir "maior liberdade de escolha para os estudantes não selecionados na chamada regular dos processos seletivos do Sisu."





A expectativa é que se reduza o tempo de convocação das listas de espera e que todos os estudantes estejam matriculados antes do período letivo. De acordo com a pasta, as mudanças poderão ajudar a diminuir a ociosidade das vagas.





Fonte: G1