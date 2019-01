O roubo aconteceu na tarde do último sábado (26), por volta das 16:30h, no centro de Sobral, nas proximidades da praça do Patrocínio.





Uma mulher caminhava, quando foi abordada por dois indivíduos armados de revólver em uma motocicleta. Os criminosos anunciaram o roubo, subtraindo um celular e o dinheiro da vítima.





Logo após o roubo, os bandidos fugiram em rumo ignorado.





(Sobral 24 horas)