Na noite da última sexta-feira (18), no bairro Coração de Jesus, PMs da da Força Tática (FTA), efetuaram a prisão de um indivíduo armado com um revólver calibre 38 do tipo TA.





A prisão aconteceu durante abordagens de rotina realizada pela composição policial do FTA.





O acusado foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos legais.





Com informações do portal Tira e Queda Notícias