Tiro atinge carro da delegada de Santa Quitéria na Avenida Pontes Vieira

O tiro acertou o vidro da frente do veículo; carro é blindado e não houve registro de feridos.

O vidro dianteiro do carro da delegada de Polícia Civil de Santa Quitéria, Joseanna Oliveira, foi atingido por tiro na segunda-feira (21), na Avenida Pontes Vieira, Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Joseanna dirigia o veículo.





O tiro atingiu a parte superior do vidro, mas a delegada não sofreu nenhum ferimento já que o carro é blindado.





A Polícia Civil informou, em nota, que a 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu investigação para apurar as circunstâncias do disparo de arma de fogo. A unidade é especializada em investigar crimes dolosos contra a vida de agentes de segurança pública do Estado.





Fonte: Diário do Nordeste