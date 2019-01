Três mulheres assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas

Três mulheres foram assassinadas nas últimas 24 horas no Ceará, elevando para 10 o número de crimes do gênero em apenas 22 dias de janeiro de 2019. Os crimes ocorreram em Fortaleza, Chorozinho e Piquet Carneiro. Nenhum suspeito foi preso e as investigações acerca dos homicídios são tocadas pela Polícia Judiciária.





O primeiro crime ocorreu no começo da noite desta terça-feira (22), quando uma mulher foi assassinada, a tiros, quando realizava atividade física. Maria Lúcia Soares, 50 anos, fazia uma caminhada e ao se aproximar da Igreja Matriz da cidade, onde está a Capela do Menino Jesus de Praga, foi surpreendida por desconhecidos e morta com vários tiros.





Os estampidos chamaram a atenção de muitas pessoas que estavam nas ruas do Centro de Chorozinho. Policiais militares foram acionados para atender à Ocorrência , no entanto, os autores do assassinato fugiram rapidamente em uma motocicleta e não foram encontrados.





Mais casos





Uma mulher identificada apenas por Elizângela foi morta, a tiros, na noite desta terça-feira em sua residência, na cidade de Piquet Carneiro (a 329Km de Fortaleza). Segundo atestou a Perícia Forense, a mulher foi atingida com tiros na cabeça, o que caracteriza uma execução sumária.





Já no fim da noite, um crime foi registrado em Fortaleza. Uma jovem, ainda não identificada, foi morta, a tiros, na zona Sul da Capital. O crime aconteceu na Rua Barra Vermelha, na Granja Lisboa, comunidade pertencente ao Grande Bom Jardim.





(Fernando Ribeiro)