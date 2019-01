Trio que pretendia incendiar prédio da Guarda Civil é preso em Camocim

Na madrugada desta terça-feira, 08, policiais militares da 3°Cia/3°BPM, durante o patrulhamento pelos pontos estratégicos da cidade, se depararam com uma dupla já bastante conhecida pela polícia e que possivelmente se preparavam para tocar fogo no prédio da Guarda Civil Municipal! Os indivíduos andavam numa motocicleta roubada e no momento em que se dirigiam para a execução do ato criminoso, foram interceptados pela Polícia Militar! Os acusados foram identificados como Raimundo Monteiro Alves, vulgo “Raimundo Boca Preta”, 18 anos, e Carlos José da Silva Júnior, 19 anos. A dupla teria confessado aos policiais que havia um terceiro indivíduo envolvido e que este seria o mandante e teria emprestado a referida motocicleta roubada. Trata-se de Emanoel Ferreira Barros, 22 anos.

Motocicleta com queixa de roubo





Diante dessa informação a composição policial também localizou e prendeu o terceiro indivíduo em sua casa. Com o trio Polícia Militar localizou 2 celulares que continham várias conversas em áudios dos mesmos planejando o atentado ao prédio da Guarda Municipal.





O trio foi conduzido para a DPC de Jijoca onde foi autuado em flagrante e já está recolhidos na cadeia pública de Camocim onde ficará a disposição da justiça.





Fonte: Camocim Polícia 24h