VIOLÊNCIA: HOMEM É MORTO A FACADAS NA CIDADE DE SÃO BENEDITO

Um homicídio a faca foi registrado na madrugada deste domingo (13), em São Benedito. O crime se deu por volta de 01h30 da madrugada na rua Carlos Soares e Silva, no bairro recanto, quando foi morto a golpes de faca DOUGLAS CORREIA LIMA, 21 anos, residente no bairro ABC.

Vítima





A vítima foi encontrada por populares já em óbito, sendo o local do crime isolado pelos policiais até a chegada da equipe da Pericia Forense de Sobral. O corpo apresentava perfurações a faca na região da cabeça e foi encaminhado ao IML de Sobral para exame de necropsia.





Uma operação em conjunto entre PMs do Destacamento local e BPRAIO está sendo desencadeada com o objetivo de identificar e prender o autor do homicídio.





