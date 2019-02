Agente penitenciário é preso durante operação em Horizonte

A ação é continuidade de uma operação deflagrada durante a onda de ataques criminosos no Ceará.

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de um agente penitenciário e outras cinco pessoas em condomínio de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (7). O agente preso foi identificado como Paulo Rodrigues da Silva.





A polícia civil iniciou a operação após receber a informação de que os criminosos estavam se preparando para atacar o Fórum de Horizonte. A ação é a continuidade de uma operação deflagrada há três semanas, durante a onda de ataques criminosos no Ceará.





Na primeira fase da operação, iniciada no dia 29 de janeiro, seis pessoas foram capturadas, sendo três adolescentes.





Foram cumpridos mandados de busca e apreensão coletivo em aproximadamente 900 apartamentos no residencial José Lino da Silveira, conhecido como Carandiru. De acordo com as investigações, o local era usado pelas lideranças da facção Guardiões do Estado (GDE) para fazer julgamentos, torturas e execução das vítimas.





A operação teve a participação de 300 policiais e foi planejada e executada pela Coordenadoria de Polícia (Copol) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), além da Diretoria Técnica Operacional (DTO).





Apoiaram a ação a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Perícia Forense do Estado (Pefoce) e a Força Nacional, com 30 viaturas e um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).





(Cnews)