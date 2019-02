Chefe do PCC em Santana do Acaraú é morto em confronto com Cotar

Geraldo era foragido da Cadeia Pública de Santana do Acaraú e possuía antecedentes criminais por roubo e homicídio.





Geraldo Rodrigues de Souza Filho, 20 anos, apontado pelo policiamento local como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi morto nesta segunda-feira, 4, em confronto com PMs do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Choque.





Geraldo era foragido da Cadeia Pública de Santana do Acaraú e possuía antecedentes criminais por roubo e homicídio. "Ele é um dos líderes do PCC da Cidade", informou uma fonte do Cotar.





Os militares receberam informes que o homem estava escondido em uma residência. "Ao perceber a aproximação da patrulha, ele reagiu, a patrulha revidou e ele foi alvejado", relatou.





Geraldo não resistiu aos ferimentos e morreu.





(O Povo)