Concurso para a Polícia Militar deve ser lançado em março, diz Camilo

Concursos para a Polícia Civil e para a Pefoce devem acontecer ainda este ano.

Em entrevista coletiva sobre a gestão fiscal do Governo do Estado em 2018 nesta sexta-feira, 8, Camilo Santana anunciou que estuda lançar novo concurso para a Polícia Militar em março deste ano. Em outra ocasião, o governador não tinha especificado a data para o possível concurso.





Durante entrega de veículos para a PMCE no fim do mês de janeiro, quando falou sobre o concurso pela primeira vez, Camilo também disse que faria novas seleções para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A data ainda não foi divulgada. Em 2018, o governador anunciou ainda concursos para a Polícia Civil. Nesta manhã, ele reiterou que as provas irão acontecer em 2019.





Além dos concursos para agentes de segurança, Camilo falou sobre as seleções que ocorreram para outras áreas, como saúde e educação. Ele explicou ao público que o Governo contratou uma consultoria externa para analisar a necessidade de contratações em diversas seções da gestão.