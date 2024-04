SOBRAL-CE: POLÍCIA PRENDE EM FLAGRANTE SUSPEITO DE LATROCÍNIO OCORRIDO HOJE NO PARQUE SANTO ANTÔNIO

Uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do estado do Ceará resultou, na manhã do dia 29.04.2024, na prisão em flagrante de um suspeito de ter praticado um latrocínio contra uma vítima moradora do bairro Cidade Gerardo Cristino de Menezes, em Sobral/CE.





O crime teria ocorrido durante a madrugada de hoje, onde o suspeito teria invadido uma residência e teria assassinado a vítima a facadas. Alguns objetos da residência e o celular da vítima foram roubados.





Diligências contínuas da polícia resultaram na prisão do suspeito que foi encontrado com a faca possivelmente utilizada no crime e com o celular roubado da vítima.





O suspeito foi autuado pelo crime de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio) e depois encaminhado para a penitenciária de Sobral, onde permanece à disposição da justiça.





Importante destacar ainda a participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.