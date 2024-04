Veja qual estado a PM será a primeira do Brasil a ter carro blindado

Os veículos blindados são essenciais para as operações policiais, oferecendo proteção e suporte em cenários perigosos. Recentemente, o Governo do Estado do Pará entregou quatro novas viaturas blindadas para a Polícia Civil e Militar. A cerimônia de entrega coincidiu com a celebração do dia de Tiradentes, com a presença do governador Helder Barbalho.





As viaturas, modelo “Falcon 360”, possuem blindagem nível III, capazes de resistir a disparos de fuzil. Foram criadas para atuar como Unidades Táticas de Intervenção (UTI), proporcionando resposta rápida e segura em operações de alto risco. Duas viaturas foram destinadas à Polícia Civil e duas ao BOPE.





A aquisição, que totalizou mais de R$5 milhões, foi possível graças ao Fundo Estadual de Segurança Pública e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, enfatizou que o investimento reflete o compromisso do governo com a segurança dos agentes e a eficiência das operações policiais.





As novas viaturas são uma evolução dos modelos anteriores, com blindagem 360º, motor potente, suspensão para terrenos difíceis e sistemas eletrônicos avançados. Estão também preparadas para integrar tecnologias de comunicação, contramedidas eletrônicas e sistemas para drones, adaptáveis a diferentes operações policiais.





Via Terra Brasil Notícias