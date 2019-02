Curso de Arquitetura e Urbanismo promove o I Cine Debate

O curso de Arquitetura e Urbanismo iniciou, neste mês de fevereiro, o projeto de extensão ArquiCine. O I Cine Debate do projeto reuniu estudantes, mediados pelos professores Ruy Debs e Adilson João, para debater o filme The Human Scale (A Escala Humana), baseada no livro de mesmo nome do autor Jan Gehl.





Segundo a professora Dra. Michelle Ferreira Maia, idealizadora do projeto, “o ArquiCine oferece aos nossos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo um momento de refletir sobre o que estão fabricando para os seus usuários. Cada projeto desenvolvido por eles vai buscar atender um público específico, desse modo é bom estudar o que na atualidade estão discutindo sobre temas como a mobilidade nas áreas urbanas”.





O filme “A Escala Humana” retrata como a mobilidade urbana precisa ser pensada nas grandes cidades, e de que forma os usuários são contemplados no dia a dia por estas construções.





Os encontros acontecerão a cada 15 dias e serão discutidas obras relacionadas a conteúdos trabalhados em sala sobre a sustentabilidade, o conforto e a construção.