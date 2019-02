Guardas municipais passam a atuar com espingardas calibre 12 em Caxias do Sul

São quatro novas armas longas que serão utilizadas mediante a necessidade em operações específicas.





A partir da última quinta-feira (14), 40 agentes da Guarda Municipal de Caxias do Sul estão aptos a usar quatro espingardas calibre 12. A permissão ocorre após os guardas concluírem treinamento para a função nesta quarta-feira (13). Os agentes passaram por curso de 30 horas, que contou com testes teóricos e práticos para a utilização do armamento. O curso abrangeu técnicas em situações que exigem uso de munições letais e não letais.





Conforme o diretor-executivo da Secretaria de Segurança Pública, Paulo Siqueira, os agentes também passaram por uma avaliação psicológica.





— Esse treinamento contou com dois instrutores credenciados pela Polícia Federal, que é o órgão responsável por conceder a autorização final para que as armas possam ser utilizadas. Além disso, existe a avaliação diária das atividades dos guardas em nível psicológico aqui mesmo pela Guarda – afirma Siqueira.





Ainda conforme o diretor-executivo, o porte das armas não será feito diariamente, apenas em operações específicas.





— Não existe uma determinação de uso cotidiano, avaliamos conforme a necessidade, como, por exemplo, em ambientes rurais abertos, como as operações da Patrulha Ambiental na área do Marrecas (dedicada a monitorar áreas rurais do município) ou em ambientes públicos muito amplos – ressalta.





O custo para a aquisição das espingardas é de R$ 18, 6 mil. A Guarda Municipal conta com efetivo de 173 agentes. Destes, 142 tem capacitação para uso de armas. Além das espingardas, usam 21 revólveres calibre 38 e 66 pistolas calibre 380.





(Site Pioneiro)