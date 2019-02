Inteligência tem 0,5% dos gastos da Segurança

Levantamento feito pelo GLOBO revela que, de cada R$ 100 destinados pelos estados e o Distrito Federal para a segurança em 2017, apenas R$ 0,54 foram investidos em inteligência.





Citada por especialistas e governantes como item fundamental na agenda de segurança , as ações na área de inteligência não recebem atenção prioritária na hora da execução dos gastos públicos. Levantamento feito pelo GLOBO revela que, de cada R$ 100 destinados pelos estados e o Distrito Federal para a segurança em 2017, apenas R$ 0,54 foram investidos em inteligência.





O pacote legislativo anticrime proposto pelo ministro da Segurança Pública e Justiça, Sergio Moro, tem ações para facilitar investigações, mas não se debruça sobre esse baixo índice de gastos em inteligência.





Na comparação com 2014, apesar do aumento geral das despesas na área (de R$ 55,7 bilhões para R$ 68,5 bilhões), o setor de inteligência perdeu espaço, com queda de 42% (R$ 643,4 milhões para R$ 369,5 milhões). A maior parte do incremento orçamentário foi consumida com os gastos relacionados à Previdência, pagamento de salários e custeio.