O roubo aconteceu na avenida do Contorno, em plena luz do dia, no bairro Campo dos Velhos, por volta das 07:30h.





Uma mulher caminhava, quando foi abordada por um elemento armado de revólver, que anunciou o roubo e subtraiu o celular e a carteira da vítima.





O ladrão fugiu logo após o roubo, tomando rumo incerto.





(Sobral 24 horas)