Operação da PF, PRF e Receita Federal dá batida nos portos do Mucuripe e Pecém

Essa ação conjunto é um recado ao presidente do CIPP, Danilo Serpa.

A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal estão com operação conjunta, nesta terça-feira (5), nos portos do Mucuripe e Pecém. Ainda não se sabe o que eles procuram, suspeita-se que seja ação contra tráfico de drogas.





Como o CN7 já havia informado, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) continua com seus scanners em manutenção, o que favorece a ação dos cartéis de drogas. Essa operação é um recado ao presidente do CIPP, Danilo Serpa.









Em tempo





A operação de combate aos cartéis das drogas no Mucuripe e Pecém foi tão pesada que teve até apoio de helicópteros.





Em tempo II





Ainda sem informação oficial, fontes do CN7 informam que a PF, PRF e Receita ventilaram às direções dos portos que a operação é um treinamento.





Em tempo III





Treinamento ou não, policiais abriram containers para checar o conteúdo — batendo o material com o teor da nota fiscal.





Fonte: CN7