Operação das PMs do Ceará e Pernambuco recupera no Crato carga roubada na Bahia

Uma operação conjunta das polícias militares do Ceará e Pernambuco resultou na recuperação de uma carga roubada na Bahia e na prisão de três suspeitos de envolvimento no roubo e receptação da mercadoria. Na cidade do Crato, no Cariri (a 540Km de Fortaleza), policiais militares capturaram dois envolvidos na ação criminosa e na localização do material.





O comandante do policiamento do Crato, major PM L. Rodrigues, informou que a ação criminosa inicial aconteceu na Bahia, onde um caminhoneiro que transportava a carga foi rendido por assaltantes no momento em que fazia a amarração da carga. Já em Pernambuco, a PM daquele estado prendeu na cidade de Caruaru um homem que negociava nas lojas locais parte da carga roubada. Trata-se de A mercadoria era composta de apetrechos de montaria tais como esporas, selas, fivelas, cabrestos, freios e outros artigos em couro, aço e outros materiais.





A PM de Pernambuco pediu o auxílio da PM do Ceará e logo as equipes policiais do Crato iniciaram diligências naquela cidade, para onde a mercadoria roubada na Bahia e que passou por Pernambuco teria sido destinada.





Capturados





As patrulhas da 5ª Companhia do 2º BPM (Crato) e do Batalhão de Divisas localizaram a carga e dois homens foram detidos, sendo identificados como Walterlúcio Amorim Ferreira, 36 anos; e Paulo Antônio Dantas de Sousa, 52. Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de receptação.





O major L. Rodrigues ressaltou a integração entre as polícias dos dois estados para o sucesso na operação que resultou na recuperação da carga roubada e na prisão dos envolvidos.





(Fernando Ribeiro)